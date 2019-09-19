أشرف زكي من الجونة: مصر بلد الأمن والأمان .. فيديو





يشار إلى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.



يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و 9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا.



قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، عوضنا عن سنين عجاف في المهرجانات الفنية.وأضاف خلال افتتاح فعاليات المهرجان في دورته الثالثة؛ والمذاع على فضائية «أون أي»؛ أن المهرجان استطاع أن يبعث رسالة عن الافلام المصرية، منوها أن المهرجان رسالة ايضا ان مصر بلد الأمن والأمان.وأشار نقيب المهن التمثيلية، أن البدلة التي يرتديها في المهرجان صناعة مصرية مرددا: « احنا مع بلادنا».