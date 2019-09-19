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فن

انهيار أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل مثيرة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
منار نور
نشر مهرجان الجونة السينمائى مقطع فيديو يرثى فيه عددا من النجوم الذين رحلوا عن عالمنا هذه العام وكان من بينهم الفنان فاروق الفيشاوى.

ولم يتمالك الفنان أحمد الفيشاوى نفسه وانهمر بالبكاء عند عرض صورة والده خلال فعاليات مهرجان الجون السينمائى.

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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