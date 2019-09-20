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أخبار البلد

البيطريين تحذر من فوسفات الصوديوم بالجبنة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 10:00 ص
صدى البلد
محمد غالي
قالت دكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين ، ان انواع الجبنة الآمنة اثنين، نوع محضر من اللبن الطبيعي او مضاف له قشدة او زبدة طبيعية، بالاضافة الي نوع نباتي الدهن بيتم الاستعاضة بزيوت نباتية فيه وخاصة زيت النخيل الذي يدخل كمكون أساسي فيها ليحل محل دسم اللبن الذي يدخل في تصنيع الجبنة، والذي يتم نزع دسمه واستبداله بزيوت نباتية لضغط وتقليل التكلفة والسعر.

واوضحت زكي، ان بعض الشركات تنتج النوعين من الجبنة الطبيعية والجبن نباتي الدهن، لتوفير احتياجات الفئات المختلفه، فنوع شعبي اقتصادي رخيص الثمن ، ونوع غالي لا يحتوي الا على المكونات الطبيعية.

وافادت عضو المجلس، ان السببين الرئيسيين لأضرار الجبن نباتي الدهن :

1_ يتم إضافة بعض المستحلبات التي لها مخاطر صحية محتملة، مثل فوسفات الصوديوم وهو أحد العناصر التي يحذر منها الأطباء لأنه يمكن أن يؤدي إلي أضرار وتلف الكلى . كما توجد مستحلبات أخري مثل فوسفات البوتاسيوم والذي قد يسبب الحساسية والإسهال.


2_ الدهون المشبعة :

تحتوي الجبن النباتي علي الدهون المشبعة والتي يحذر منها الأطباء حيث تؤدي إلي أمراض القلب والأوعية الدموية أو مرض السكري ، وتكون الاخطار على المدى الطويل جدا ليست في يوم وليلة.

واشارت زكي، الي ان الجبن الطبيعي مدون عليه احدى العبارات، طبيعي 100 %او خالي من الزيوت النباتية او لا يحتوي على زيوت نباتية، و في حالة عدم الكتابة يتم قلب العلبة وقراءة مكوناتها، سنجد يحتوي على زبدة طبيعية او يحتوي على قشدة ومفيش اي دليل للزيوت وخاصة زيت النخيل

واضافت رئيس لجنة سلامة الغذاء، أن الجبن نباتي الدهن ، مكتوب عليه، جبن نباتي او جبن نباتي الدهن أو جبن معدل بالزيت النباتي او جبن محضر بالزيت النباتي، ولو مش مكتوب على العبوة، يتم قلبها وقرائة المكونات تحتوي علي كلمة زيت نباتي ، او زيت النخيل.


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