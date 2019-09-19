صيحة الريش.. اختيار النجمات فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى

بدأت مساء اليوم الخميس فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، ومع بداية هذا الحدث تخطف دائما النجمات الانظار حول إطلالاتهن التى يظهرن بها.



فمن الصيحات التى كان لها إقبال كبير من قبل النجمات هى صيحة الريش، حيث اعتمدت الكثير من الفنانات على تصميمات الفساتين المزينة بالريش سواء فى الجزء العلوى من التصميم أو الجزء السفلى.



ومن أبرز النجمات اللاتى تألقن بهذه الصيحة هن الفنانة منى زكى و نور وأمينة خليل و إيمان العاصى.

