سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء

نشرت المذيعة بوسى شلبى صورة بصحبة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وذلك خلال مشاركتهما فى حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.



ظهرت نيكول خلال الحفل بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا فضيا، ذا فتحة من الجانب كشفت عن ساقها، و ذا أكمام طويلة ، ولكن لم تنل إطلالات نيكول إعجاب الجمهور وسخر منها احدهم قائلا "جاية من الفضاء".



يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.