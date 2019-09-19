ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:26 م
نيكول سابا
نيكول سابا
هاجر هانئ
نشرت المذيعة بوسى شلبى صورة بصحبة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وذلك خلال مشاركتهما فى حفل إفتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة.

ظهرت نيكول خلال الحفل بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا فضيا، ذا فتحة من الجانب كشفت عن ساقها، و ذا أكمام طويلة ، ولكن لم تنل إطلالات نيكول إعجاب الجمهور وسخر منها احدهم قائلا "جاية من الفضاء".

يشار الى ان الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.
سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء
سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بفستان شفاف.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة من مهرجان الجونة

فستان أسود طويل.. إلهام شاهين بإطلالة ساحرة في مهرجان الجونة

بـ فستان جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بـ حفل افتتاح مهرجان الجونة..صور

تتجاوز أحزانها على والدتها.. يسرا تتألق بـ فستان فضي مثير بـ مهرجان الجونة

بفستان محتشم.. ليلى علوى تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبتكبرش

مهرجان الجونة السينمائي.. ريهام أيمن تتألق مع شريف رمزى

ترشيحاتنا

أول ظهور.. زوجة أكرم حسني تتألق بالأبيض في مهرجان الجونة

إخوان تونس تعلن مرشحها في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة

بفستان شفاف.. بوسي شلبي بإطلالة غير موفقة من مهرجان الجونة

هاشتاج "الجاسوس_محمد_علي" يتصدر تويتر.. والجمهور: هرااااي

منى زكي تثير الجدل بإطلالة غير متوقعة في الجونة

اتحاد الكرة يفرض شرطا وحيدا فى عقد حسام البدري لتدريب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سخرية من إطلالة نيكول سابا.. الجمهور: جاية من الفضاء

الأختين الحلوين.. هنا وحلا شيحة بـ الأبيض والأسود في افتتاح مهرجان الجونة

أزمة نسب.. زورت شهادة ميلاد طفل انتقامًا من حبيبها فكان هذا عقابها..صور