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رياضة

جمال الغندور يطيح بـ معد بدني خارج تشكيل لجنة الحكام الجديدة

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 11:35 م
عمرو الجنايني وجمال
عمرو الجنايني وجمال الغندور
يسرى غازى
أطاح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة بالمعد البدني سامي فاروق من التشكيل النهائى للجنة.

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن السبب الرئيسي وراء الإطاحة بـ سامي فاروق من لجنة الحكام التصريحات التليفزيونية الأخيرة التى أطلقها فى أحد البرامج عبر شاشة النيل للرياضة ووجه انتقادات حادة لإحدى المحكمات ما أدى إلى الإطاحة به خارج لجنة الحكام.

تابع: سامي فاروق لم يحضر أمس الأربعاء اختبار القائمة الدولية لحكام كرة الصالات والشاطئية والتي أقيمت بصالة مركز شباب ميت عقبه الساعة ١١ صباحا.

أشار إلى أنه من المحتمل ان يحل محل سامى فاروق الحكمان الدوليان طارق سامي ومحمد أبو خاطر بعد أن تم اعتمادهما كمعدين بدنيين من قبل الاتحاد الإفريقي ومعهما المحكمة بوسي سعيد.

يذكر أن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام قد أعلن في بداية الاجتماع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة اليوم الخميس التشكيل الجديد للجنة الحكام على النحو التالي:

جمال الغندور رئيسا وعضوية كل من: ياسر عبد الرؤوف و محمد فاروق وتامر درى، بالإضافة إلى مجدى رزق للكرة النسائية و محمد عبد القادر للكرة الشاطئية و محمد فرج للكرة الخماسية.

قسم الشئون الإدارية: عزب حجاج رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا.

قسم الشئون الفنية: وجيه احمد رئيسا وسيد مراد وفهيم عمر وحمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا
قسم الشئون المالية: حسام طه

قسم الشئون القانونية: صلاح البرى

العلاقات العامة: حسام الجوهرى

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