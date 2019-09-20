إيهاب الخطيب يكشف موقف جماهير الأهلي عقب تولي البدري قيادة المنتخب

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، إنه هناك توتر بالفعل بين حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، وبين جماهير النادي الأهلي، هذا التوتر موجود، موضحًا أن جماهير نادي الزمالك بينه وبين مؤمن زكريا توتر كبير وعلاقة صعبة ، ولكن عند تعرضه لمرض معين، ندعوا له بالشفاء، وجدنا دعم غير عادي من جماهير الزمالك لم أحد يتوقعه.



وأضاف "الخطيب"، خلال حواره على قناة تن :" جماهير الزمالك والمصري و انبي كلها دعمت مؤمن زكريا ، يعني حالة واحدة جمعت الوسط الرياضي في سكة واحدة ، لا يوجد أفضل من المنتخب المصري أن يجمعنا ايضًا ، عندنا جيل محترم ، وفيه طفرة في كل الألعاب ، وأسماء كبيرة جدًا على مستوى العالم مثل محمد صلاح".



وأشار إلى أن البدري يتمتع بسمات شخصية تساعده على النجاح، وهي عدم التأثر بمحيطية ، والتظاهر بعدم الاهتمام بشيء معين، والتمسك برأيه ،كما أنه متابع جيدًا للسوشيال ميديا ويملك منظومة إعلامية تُبلغه "الدنيا ماشية ازاي"، ودائما ما يظهر بشكل ثابت.



وعن خلافات البدري مع النجوم، قال :" مدير فني قوي زي مورينيو ، أي مدير شخصيته كبيرة بيكون عنده خلافات مع النجوم ، عشان يقدر يدير النجم".

