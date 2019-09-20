مفاجأة.. الآن يمكنك تحميل تحديث "iOS 13".. وهذا موعد إطلاق "iOS 13.1"

أعلن موقع "The Verge" التقني عن مفاجأة سارة لمستخدمي هواتف "آيفون" حول العالم، الآن أصبح تحديث "iOS 13" الجديد متاحًا للتحميل على الهواتف المدعومة؛ ولعل أحد أهم وأبرز مزايا "iOS 13" خاصية "Dark Mode" أو "الوضع الليلي"، والتي تتيح اللون الأسود كبديل عن الأبيض في واجهة استخدام الهاتف.



وبحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "9to5Mac"، فإن خاصية "الوضع الليلي" تجعل من الأسهل استخدام جهاز الآيفون في الأماكن ذات الإضاءة المظلمة أو الباهتة.



ومن المزايا الجديدة التي يتضمنها تحديث "iOS 13"" خاصية "Swipe to Type" للمراسلة، والتي من شأنها أن تجعل الكتابة أسرع؛ وإلى جانب ذلك يتضمن التحديث بعض التحسينات على التطبيقات الخاصة بالخرائط والصور، مع إمكانية رد "Siri" بدلًا منك وأنت مشغول عن طريق إخبار المساعد الرقمي بذلك، فضلًا عن أنه قد تم تحديث صوت "Siri" بحيث يبدو "طبيعيًا أكثر".



ومن أبرز مزايا التحديث أيضًا زيادة سرعة فتح التطبيقات بمعدل الضعف، وكذلك فإنه يمكن تحميل أي تطبيق مهما كان حجمه من باقة الإنترنت، بعد أن كان ذلك مقتصرًا على "الواي فاي" فحسب، بالإضافة إلى إمكانية الدخول إلى شبكة "الواي فاي" من "Control Panel" بدلًا من الذهاب إلى الإعدادات؛ وبشكل عام يمكن القول إن "iOS 13" يشتمل على مزايا ومفاجآت عديدة سوف تبهر المستخدمين.



وبالرغم من أن تحديث "iOS 13" بات متوفرًا الخميس، إلا أن المفاجأة الثانية التي أعدتها شركة "آبل" لمستخدميها تتمثل في أنه سيكون في الإمكان تحميل التحديث الأول "iOS 13.1" يوم الثلاثاء القادم، بحسب موقع "CNET".



وفي السياق ذاته، أوضح تقرير نشره موقع "Mac World" أن شركة "آبل" قامت بتقديم موعد إطلاق تحديث "iOS 13.1" ستة أيام عن الموعد الذي كان مقررًا في البداية ليكون في الـ24 من سبتمبر الجاري.