صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري.. تفاصيل مثيرة

ساعات قليلة تفصل عشاق الكرة المصرية على مباراة تعد هي الأهم لمشجعي الأهلي والزمالك، حيث ستقام مباراة قطبي الكرة المصرية لحسم لقب السوبر المصري اليوم الجمعة بالإسكندرية.



السوبر المحلي أحدث بطولات الاتحاد المصري لكرة القدم والتي انطلقت في مطلع الألفية الجديدة وتحديدا في عام 2001 وتجمع بين بطل الدوري وبطل الكأس في مستهل الموسم الجديد.



وبعد أن كشف فايلر المدير الفني لـ النادي الاهلى عن قائمة الفريق التي ستشارك في المباراة توغل القلق في قلوب مشجعي الفريق الأحمر حيث أن ظهور مروان محسن وصلاح محسن في خط هجوم القائمة لم يعطي طابع الإطمئنان.



يأتي القلق من حيث أرقام اللاعبين مروان وصلاح، والسبب لأنهم لم يحدث أنهم سجلوا أي أهداف في شباك الزمالك خلال فترة تواجدهم مع النادي الأهلي، وأيضًا أزارو الذي حالفه الحظ أمام الأبيض وتمكن من هز شباكه مرة واحدة.



- مشاركات مروان محسن مع الأهلى أمام الزمالك

خاض مروان محسن أول مباراة له في الدوري الممتاز مع الأهلي أمام الزمالك في الدوري الممتاز عام 2016، شارك خلالها في الدقيقة 86 ولم يحرز أي أهداف.



وفي عام 2018 شارك مروان محسن في مباراة بقميص الأهلي أمام الزمالك لمدة 90 دقيقة وانتهت المباراة 2-1 ولم يسجل وقتها محسن أي أهداف.



ثم تكرر مشاركته مرة أخرى عام 2019 وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين ومشاركة مروان محسن كانت لمدة 73 دقيقة.



وشارك مروان محسن في مباراة واحدة بكأس مصر مع الأهلي أمام الزمالك في عام 2016 ولكن لم يسجل أهداف طوال الـ 27 دقيقة التي تواجد خلالهم في أرض الملعب.



- مشاركات صلاح محسن مع الأهلي أمام الزمالك



حل صلاح محسن لاعب الاهلى بديلا في الدقيقة 66 من عمر المباراة الوحيدة التي شارك بها أمام الزمالك التي أقيمت في عام 2018 من بطولة الدوري المصري الممتاز ولم يسجل خلال فترة مشاركته طوال 24 دقيقة.



- أزارو الغائب عن القائمة بسبب الإصابة

استبعد فايلر المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بـ النادى الاهلى مهاجم الفريق وليد ازارو بسبب تعرضه للإصابة، ويعد ازارو من المهاجمين الذين سجلوا بقميص الأهلى في شباك الزمالك.



شارك وليد ازارو مع الأهلى أمام الزمالك في العديد من المباريات سجل هدف في شباك أحمد الشناوي في قمة عام 2018 في الدوري المصري الممتاز.