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اليمن.. التحالف العربي ينفذ عملية نوعية شمالي محافظة الحديدة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:56 ص
التحالف العربي
التحالف العربي
أحمد قاسم
قالت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن إنها بدأت بتنفيذ عملية عسكرية نوعية شمال محافظة الحديدة لتدمير أهداف عسكرية مشروعة.

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة لسلامتهم.

وقال التحالف إنه تمكن من تدمير ٤ مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد والألغام البحرية، مشيرا إلى أن تدمير المواقع المعادية يسهم في حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكد التحالف العربي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وكان قد أعلن التحالف العربي، مساء الخميس، اعتراض وتدمير زورق مفخخ، مسير عن بعد، أطلقته ميليشيات الحوثي الإيرانية من محافظة الحديدة غربي اليمن، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن منظومة القوات البحرية للتحالف رصدت صباح اليوم محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية بالقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ.

وأضاف المالكي أن الميليشيات أطلقت الزورق من محافظة الحديدة، غربي اليمن.

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