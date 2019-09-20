بالدولار واليورو .. تكلفة باهظة لإطلالة أحلام الأخيرة .. صور

حرصت الفنانة الخليجية أحلام متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا جديدة لها من تصوير حلقات برنامجها the voice.ظهرت أحلام فى الصور بإطلالة أنيقة من علامة ديور، مرتدية بنطلون كاروهات احمر فى أسود بلغ سعره 1300 يورو، ونسقت معهما وشاح حمل نفس نقشة البنطلون وبلغت تكلفته 3500 دولار أمريكي، وانتعلت احلام حذاء أنيق وذا كعب عال باللون الأسود ، وأكملت إطلالتها بحزام حول منطقة الخصر كشف عن خصرها بلغ 1250 دولار.أما من الناحية الجمالية، فوضعت احلام مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية، واعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدل على كتفيها، وتزينت بـ كلبس شعر بلغ 410 دولار أمريكى.