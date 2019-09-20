سامح مهران: قدمنا للحركة المسرحية دافعا قويا للتقدم والتطور

رحب الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي بضيوف المهرجان خلال حفل ختام الدورة السادسة والعشرين ، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الخميس.



وقال مهران ، في كلمته ،" ضيوفنا الأعزاء .. دورة تنتهي ودورة جديدة ستبدأ .. هكذا هي الحياة تختلط النهايات بالبدايات، لتصبح البداية نهاية والنهاية بداية وتستمر الحياة ما بين هذا وذاك .. لندع من رحلو ونقف ترحما عليهم ونستقبل الجديد ونحتفي به".



وأضاف " ففى حين نودع أساتذة شاركوا في بناء صرح هذا المهرجان ، نستقبل هذا العام براعم شابة تعمل متطوعة في المهرجان لأول مرة ، نشكرهم ونشد على أيديهم ونأمل أن يكون بينهم من يكمل المسيرة ، إن قائمة الشكر طويلة وممتدة من أصغر عامل وفني في كل مسرح وحتى أكبر فنان بذل جهدا من أجل المشاركة".



كما وجه مهران الشكر لجميع قطاعات وزارة الثقافة لتعاونها ومشاركتها المثمرة وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي وقفت مع المهرجان ودعمته وساندته.



وتمنى أن تكون هذه الدورة قد حققت ما تطمح اليه ، وقال " قدمنا للحركة المسرحية دافعا للتقدم والتطور من خلال العروض والورش والمحاضرات العلمية واللقاءات والمناقشات والاحتكاك".



واختتم مهران كلمته " نحن جميعا مدركين أن الكمال غاية صعبة المنال ، ولكننا نظل نسعى له بكل قوانا ، ولن نصل إليه إلا بكم وبملاحظاتكم واقتراحاتكم".



جدير بالذكر أن هذه الدورة شهدت مشاركة 22 عرضا مسرحيا لمجموعة من الدول العربية والأجنبية، حلت الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف المهرجان، إلى جانب انعقاد عدد كبير من الورش الفنية والمحاضرات العملية والندوات العلمية بعنوان المسرح الأفريقي المعاصر بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.