ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

سامح مهران: قدمنا للحركة المسرحية دافعا قويا للتقدم والتطور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:02 ص
الدكتور سامح مهران
الدكتور سامح مهران
أ ش أ
رحب الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي بضيوف المهرجان خلال حفل ختام الدورة السادسة والعشرين ، وذلك على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الخميس.

وقال مهران ، في كلمته ،" ضيوفنا الأعزاء .. دورة تنتهي ودورة جديدة ستبدأ .. هكذا هي الحياة تختلط النهايات بالبدايات، لتصبح البداية نهاية والنهاية بداية وتستمر الحياة ما بين هذا وذاك .. لندع من رحلو ونقف ترحما عليهم ونستقبل الجديد ونحتفي به".

وأضاف " ففى حين نودع أساتذة شاركوا في بناء صرح هذا المهرجان ، نستقبل هذا العام براعم شابة تعمل متطوعة في المهرجان لأول مرة ، نشكرهم ونشد على أيديهم ونأمل أن يكون بينهم من يكمل المسيرة ، إن قائمة الشكر طويلة وممتدة من أصغر عامل وفني في كل مسرح وحتى أكبر فنان بذل جهدا من أجل المشاركة".

كما وجه مهران الشكر لجميع قطاعات وزارة الثقافة لتعاونها ومشاركتها المثمرة وعلى رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي وقفت مع المهرجان ودعمته وساندته.

وتمنى أن تكون هذه الدورة قد حققت ما تطمح اليه ، وقال " قدمنا للحركة المسرحية دافعا للتقدم والتطور من خلال العروض والورش والمحاضرات العلمية واللقاءات والمناقشات والاحتكاك".

واختتم مهران كلمته " نحن جميعا مدركين أن الكمال غاية صعبة المنال ، ولكننا نظل نسعى له بكل قوانا ، ولن نصل إليه إلا بكم وبملاحظاتكم واقتراحاتكم".

جدير بالذكر أن هذه الدورة شهدت مشاركة 22 عرضا مسرحيا لمجموعة من الدول العربية والأجنبية، حلت الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف المهرجان، إلى جانب انعقاد عدد كبير من الورش الفنية والمحاضرات العملية والندوات العلمية بعنوان المسرح الأفريقي المعاصر بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي يكرم خالد الصاوي في دورته الـ 26

رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر: امريكا ضيف شرف الدورة 26

مدير الموقع الإلكتروني للمهرجان التجريبي: نستهدف تحويل الموقع إلى أكبر منصة إعلامية في العالم

في دورته الـ 26.. مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يستعيد مكانته عربيا ودوليا

الهيئة العربية للمسرح ومهرجان القاهرة الدولي التجريبي يوقعان اتفاقية للتوثيق

ترشيحاتنا

اخبار الرياضة.. كواليس اختيار حسام البدري مدربا لمنتخب مصر.. ملامح الجهاز الفني الجديد.. و تعليق حسام حسن.. قرار مرتضى بشأن السوبر

بـ كم واحد ومنفوش.. لقاء الخميسى بإطلالة تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة

رغم طلاقهما.. شيرى عادل تثير الجدل بظهورها مع الداعية معز مسعود في الجونة

بـ الأوف شولدر وكعب عالى.. إيناس الدغيدي تتألق فى مهرجان الجونة السينمائى

صدمة قوية لـ الأهلي قبل لقاء الزمالك في السوبر المصري.. تفاصيل مثيرة

الكاف يحسم الجدل حول موعد ومكان السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف بإطلالة جريئة في الجونة السينمائي.. والجمهور: نسيتي إيه المرة دي

من لابورجوازي .. نسرين طافش بفستان ساحر في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. صور

بفستان لافت.. رشا مهدي تستعرض أناقتها في مهرجان الجونة السينمائي