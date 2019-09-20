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فن

مهرجان الجونة يتصدر تويتر.. ومغردون: ولد عملاقا

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
مهرجان الجونة
مهرجان الجونة
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج مهرجان الجونة بعد افتتاحه بساعات قليلة.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي : قمر مهرجان الجونة رشا مهدي، ‎#مهرجان_الجونة_السينمائي.. أحلى حاجه في افتتاح ‎#مهرجان_الجونة_السينمائي انه بدء بـ اكرم حسني اللي ساب بسمه على كل المشاهدين.

‏مهرجان كبير مهرجان عظيم ولِدَ عملاقًا.. وده أفضل مهرجان سينمائي اتعمل في مصر حيث روعة المكان وابداع في التنظيم ... بحيي وبعيد بأسرة ساويرس اللي دايمًا حريصة على دعم الفن والثقافة في مصر... بحيي طبعا م.نجيب ساويرس
‎#مهرجان_الجونة_السينمائي.

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