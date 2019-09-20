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فن

قمر الجونة.. رايا أبي راشد تخطف الأضواء بإطلالة عروس البحر في المهرجان

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 04:31 ص
رايا ابي راشد
رايا ابي راشد
مصطفى كرم
شاركت الاعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها بصورة جديدة لها صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وحلت رايا أبي راشد بإطلالة مبهرة بفستان مرصع بالالماس يشبه قصة حورية البحر مع إسدال شعرها على كتفها ووضع ميكب خفيف علي وجهها.

وعلقت علي الصورة قائلة "ليلة جميلة في الجونة مع الأصدقاء والزملاء".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "احلي فستان بالمهرجان كتير شيك" و "جمال واناقة" و "قمر الجونة".

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت اليوم الخميس 19 سبتمبر، فى حضور سينمائي مصري وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري:قمر الجونة

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