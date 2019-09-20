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رياضة

رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:34 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
ياسمين تيسير
أكد النادي الأهلي أن الفريق يخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك من أجل تعزيز عدد مرات فوزه بالبطولة والبالغ عددها 10 ألقاب سوبر.

ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ الفريق، وعلق : " يدخل فريقنا لقاء اليوم سعيا لتعزيز رقمه القياسي والبالغ 10 ألقاب سوبر في مواجهة الزمالك الوصيف التاريخي للبطولة برصيد ثلاثة ألقاب 😉 نومًا هنيئًا "

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد برج العرب في مباراة السوبر المصري وسط حضور جماهيري 10 آلاف مشجع.


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