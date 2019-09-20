رسالة "استفزازية" من الأهلي قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري

يدخل فريقنا لقاء اليوم سعيا لتعزيز رقمه القياسي والبالغ 10 ألقاب سوبر في مواجهة الزمالك الوصيف التاريخي للبطولة برصيد ثلاثة ألقاب 😉 نومًا هنيئًا 👋#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/f1qgEp7Hnt — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) September 20, 2019

أكد النادي الأهلي أن الفريق يخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك من أجل تعزيز عدد مرات فوزه بالبطولة والبالغ عددها 10 ألقاب سوبر.ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ الفريق، وعلق : " يدخل فريقنا لقاء اليوم سعيا لتعزيز رقمه القياسي والبالغ 10 ألقاب سوبر في مواجهة الزمالك الوصيف التاريخي للبطولة برصيد ثلاثة ألقاب 😉 نومًا هنيئًا "ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب استاد برج العرب في مباراة السوبر المصري وسط حضور جماهيري 10 آلاف مشجع.