موعد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة

تستأنف اليوم الجمعة 20-9 مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي "كأس الأمير محمد بن سلمان"، حيث تقام ثلاث مباريات ولعل أبرزها مواجهة النصر أمام الحزم حيث يسعى الاصفر لخطف صدارة الترتيب.



وجاءت مواجهات اليوم :

العدالة يواجه أبها في تمام الساعة الخامسة وال 20 دقيقة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي



ويستضيف فريق الفيحاء منافسه الوحدة اليوم في تمام الساعة الخامسة و35 دقيقة مساء علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية .



ويحل الحزم ضيفا على منافسه النصر في تمام الساعة السابعة و20 دقيقة مساء اليوم على ملعب الملك فهد الدولي



وتذاع المباريات عبر قنوات KSA SPORTS



جدول ترتيب الدوري السعودي :

1- الهلال : 7 نقاط

2- النصر : 7 نقاط

3- الاتفاق :6 نقاط

4- الشباب :6

5- الفيصلي : 5

6- الفيحاء : 5

7- العدالة : 4

8- التعاون :4

9- الاهلي : 4

10- ابها :4

11- ضمك : 4

12- الاتحاد : 3

13- الوحدة : 3

14- الرائد : 1

15- الحزم :1

16- الفتح : 0