كواليس ما بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.. تفاصيل

افتتحت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي،أمس، وسط أجواء ساحرة بحضور مينا مسعود ونجوم مصر والوطن العربي.



وشهدت السجادة الحمراء حضور النجوم يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين ومني زكي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل وأحمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وعمرو يوسف والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشري وامينة خليل وأحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا ورايا ابي راشد والنجم المصري العالمي مينا مسعود، وغيرهم.



وعقب انتهاء حفل الافتتاح لم يتحمس أغلب النجوم لحضور فيلم الافتتاح Ad Astra للنجم براد بيت وغادروا مسرح المارينا متوجهين للحفل الذى أقيم فى أحد أماكن السهر.



ومن بين النجوم الذين حرصوا على مشاهدة فيلم الافتتاح ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أروى جودة، نيقولا معوض، تارا عماد.



الحفل حمل أجواء رائعة بداية من ديكورات المسرح والتي قدمها محمد عطية والإضاءة التي قام بتصميمها احمد المرسي واخراج الحفل الذي قدمه طوني قهوجي مرورا بأجواء السجادة الحمراء وتصميمها، وبدا الحفل بأغنية قدمها الفنان اكرم حسني وجاءت بعنوان "سيما"