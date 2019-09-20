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حوادث

منها 1971 بالرادار.. ضبط 6538 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 01:28 م
حملات الادارة العامة
حملات الادارة العامة للمرور
أحمد مهدي
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 6538 مخالفة مرورية متنوعة.

وضمت المخالفات 1971 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و237 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، و10 مخالفات دراجات نارية مخالفة، و53 مخالفة شروط الترخيص، و51 مخالفة "موقف عشوائى"، و49 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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