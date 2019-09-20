من أجل المواطنين .. تنفيذ مشروع ميكنة الخدمات الحكومية في أسوان

من أجل وصول الخدمة لمستحقيها فى أقل وقت وتكلفة، تحرص الأجهزة المعنية داخل مراكز ومدن محافظة أسوان على تنفيذ ذلك ضمن مشروع الخدمات الحكومية للوصول إلى أفضل ملامح الإصلاح الإدارى على الوجه الأكمل.



وفى هذا الإطار، يستعرض "صدى البلد" هذه الجهود والتى تمثلت فى تنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولوجية بكافة المراكز والذى يهدف إلى تحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالى أسوان من خلال إحداث نقلة نوعية فى أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى ومتطور يساهم فى سرعة الحصول على الخدمة فى وقت قياسى.



ومن جانبه، طالب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان من وفد مشروع تطوير الخدمات الحكومية التابع لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى برئاسة العميد أحمد طعيمة مدير المشروع، بتطبيق منظومة متكاملة لميكنة الديوان العام والوحدات المحلية من أجل اختصار الوقت والجهد وأداء الخدمات الجماهيرية للمواطنين بجودة عالية.



ووجه أحمد إبراهيم رؤساء مدن كوم أمبو وأبو سمبل السياحية وكلابشة بالإسراع في إنهاء التجهيزات الإنشائية والفنية لمراكز التطوير التكنولوجية الجديدة والتى سيتم افتتاحها قريبًا بهذه المدن حيث انتهت هذه التجهيزات الفنية من أجهزة الحاسوب والشبكات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على المنظومة التكنولوجية الجديدة.



وأشار المحافظ إلى أنه في الوقت نفسه جارى إعداد تقارير متابعة للأداء داخل 5 مراكز للتطوير التكنولوجى على مستوى المحافظة منها 4 مراكز بمدن أسوان ودراو ونصر النوبة وإدفو ، علاوة على ديوان عام المحافظة بهدف الارتقاء بدورها لتقديم الخدمات الجماهيرية بالجودة المطلوبة للمواطن الأسوانى .



وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة إدفو بدراسة إنشاء مراكز تطوير تكنولوجية أخرى في السباعية والبصيلية والرديسية لإدراجها فى خطة العام القادم وذلك لتطبيق منظومة المعاملات والخدمات المميكنة بجميع مراكز ومدن المحافظة لتسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين .



ولفت محمد إبراهيم إلى أنه تم الإتفاق مع وفد وزارة التخطيط على تنظيم ورشة عمل لتدريب وتأهيل مديرى مراكز التطوير التكنولوجى والمشرفين لضمان أداء الخدمات بأعلى كفاءة ممكنة لمتلقى الخدمات من المواطنين من خلال إحداث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمات بشكل حضارى ومتطور يساهم في سرعة الحصول على الخدمة في وقت قياسى وينهى مشقة التنقل والأعباء المالية للمواطن البسيط .



وأشاد محافظ أسوان بالتعاون البناء بين المحافظة ووزارة التخطيط لإنجاح هذه المشروع الحيوى وتخطى أى عقبات روتينية أمام استمراره للحاق بركب التقدم التكنولوجى والعلمى وخاصة أن مصر خلال الفترة الحالية تتقدم بخطى سريعة فى هذه المجالات واستثمار الإمكانيات البشرية والعلمية والفنية.



جدير بالذكر أن ميكنة الخدمات الحكومية ستتيح للمواطنين الحصول على الخدمة ليس فقط من الشباك الواحد، ولكن من خلال البوابات الحكومية للمحافظة وخاصة أن هذه الميكنة ستوفر 80 % من الاعتمادات التى كانت تنفق على الأعمال اليدوية .