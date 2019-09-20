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أخبار البلد

انتخاب رئيس مصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 02:32 م
الطيار أحمد عادل
الطيار أحمد عادل
نورهان خفاجي
شارك الطيار احمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، فى اجتماع اللجنة التنفيذية رقم ٨٥ للاتحاد العربى للنقل الجوى الذى انعقد فى تونس بدعوة من رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التونسية.

وخلال الاجتماع وتقديرا لمكانة مصر ومصر للطيران في صناعة النقل الجوي، انتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد العربى للنقل الجوى الأكو الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لعضوية لجنة الترشيحات بالاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA.

وتختص لجنة الترشيحات بالأياتا باختيار المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس المحافظين وتقييم الأداء الجيد لهم وإسهاماتهم فى الاتحاد الدولي للنقل الجوي وتقوم اللجنة بعرض اختياراتها على الجمعية العامة للاياتا التى تنعقد كل عام لاتخاذ القرار .

وقد أعرب الطيار أحمد عادل عن سعادته بثقة أعضاء الاتحاد العربي للنقل الجوي وانتخابه عضوا بلجنة الترشيحات في اكبر اتحاد دولي لشركات الطيران حول العالم IATA

تناولت أجندة اجتماع الاتحاد العربي للنقل الجوي بعض القضايا الاستراتيجية التى تتعلق بصناعة النقل الجوى وتأثيرها على الصناعة فى المنطقة العربية ومن اهمها قضية خروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الاوروبى، ارتفاع اسعار الوقود واصدار الاتحاد الاوروبى لعدد من التشريعات والقرارات التى تتعلق بالمنافسة بين شركات الطيران وحقوق المسافرين والضرائب التى يتم فرضها من قبل بعض المطارات الدولية مثل رسوم المغادرة او رسوم استخدام المطارات.

كما تناولت الاجندة ايضا مناقشة النظام العالمى لمنظمة الطيران المدني الدولي الايكاو لخفض الانبعاثات على الرحلات الدولية (Corsia) والتأكيد على كل شركات الطيران بالالتزام بتقديم خطط الانبعاثات الخاصة بهم لسلطات الطيران ، ومطالبة الايكاو بالتصدى لاى اجراءات احادية الجانب التى يتم اتخاذها من قبل بعض الدول مثل فرض رسوم التى تتعلق بالبيئة او بالضوضاء مما يزيد من الاعباءالمادية على شركات الطيران العربية بجانب التزامها بتطبيق الCorsia.

كما تم مناقشة المستجدات التى تتعلق بالمشاريع المشتركة بين شركات الطيران الاعضاء بالاتحاد فى مجالات الصيانة والاعمال الفنية ، الوقود ، الخدمات الارضية والامن والسلامة .

وفي ختام الاجتماع وافق اعضاء اللجنة التنفيذية على بعض القرارات المقترحة ليتم اصدارها فى الجمعية العامة رقم ٥٢ للاتحاد والتى سيتم انعقادها فى نوفمبر المقبل بمدينة الكويت، فيما تتعلق بالسياسات الجوية والبيئة والميزانية والموازنة الخاصة بالاتحاد وبمركز التدريب الاقليمى التابع للاتحاد .

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