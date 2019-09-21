كنت شاطرة بس مكملتش سياحة وفنادق.. منة فضالي تحكي ذكرياتها مع التعليم.. شاهد

تحدثت الفنانة منة فضالي عن ذكرياتها مع فترة التعليم في حياتها، قائلة: "أنا تعلمت في مصر في مدارس لغات مشتركة، وأيام المدرسة كانت أجمل أيام حياتي، لأن وانا صغيرة كنت بأطلع يا التانية يا التالتة".



وأضافت منة فضالي، في ندوة في موقع "صدى البلد": "أنا كنت شاطرة وماما كانت بتذاكر لي وكنت باخد دروس قبل الامتحانات، وجدتي كانت متولية مذاكرة اللغة العربية والقرآن وقت طفولتي".



وتابعت منة فضالي: "كان عندي مدرسة في مدرسة سفينكس للغات زمان اسمها "ميس وفاء"، حينما كنت في أولى ابتدائي، فكانت هي طوال فترة وجودي في المدرسة متبنياني، تركبني أتوبيس المدرسة وتدرس لي مادة الحساب، ووقت الفسحة كنت من حبي فيها أذهب لأجلس معها في مكتبها، وكانت ترحب بي وتعلمني الرسم وكنت أتعامل معاها على إنها ماما".



واستكملت منة فضالي قائلة: "التعليم عندنا دلوقتي في مصر بقى جميل ومشرف، وأصبح عندنا مستوى محترم من التعليم وجامعات لكل فئات المجتمع من أهمها الجامعة الأمريكية والبريطانية في مصر".



وأوضحت منة فضالي: "لو ولادي في المستقبل رغبوا في أن يدرسوا خارج مصر لن أمانع وسأترك لهم حرية الاختيار، لكن مشكلتي مع التعليم في الخارج إن اللي بيتعلم بره بيتطبع بطباع الأجانب وده كارثة بالنسبة للبنات، يعني لو بنتي قالت لي في يوم من الأيام ده البوي فريند بتاعي هاقف لها".



أما عن فترة تعليمها الجامعي، فقد أكدت منة فضالي أنها دخلت سياحة وفنادق ولكنها لم تكمل فيها إلا سنة واحدة فقط وتركتها بسبب التنمر، حيث قالت: "وقتها كنت بدأت تمثيل وكان زملائي في المعهد من الغيرة يتعاملون معي بعنف ويصيبوني بجروح قطعية بشكل جعلني أكره التعليم وقررت أن أتفرغ فقط للتمثيل".