الإسماعيلى يختتم استعدادته لـ الجونة فى افتتاح الدورى

اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى تدريباته صباح اليوم الجمعة، على الملعب الفرعى، استعدادا لملاقاة الجونة غدا على ملعب الأخير، فى أول جولات الدورى الممتاز بنسخته الجديدة.



المران اشتمل على ما يقرب من 50 دقيقة فقط، ضم مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية التى من المقرر تنفيذها خلال مواجهة الغد.



وفضل المدير الفنى الصربى ميودراج يسيتش، إقامة مران خفيف، من أجل تجنب تعرض أى لاعب بصفوف الفريق للإرهاق.



ويستعد لاعبو فريق الإسماعيلي لاستقلال الطائرة بعد ساعات قليلة، من أجل السفر إلى الجونة استعدادا للمباراة الافتتاحية في الدوري.