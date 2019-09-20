ينتهى فى مونديال 2022.. بنود عقد اتحاد الكرة وحسام البدري لتولي المنتخب

علم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة ملامح بنود العقود المقرر إبرامها بين اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى خلال الأيام القليلة القادمة.



كانت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تنصيب حسام البدري مديرا فنيا للفراعنة الكبار على أن يتم تكليفه باختيار الجهاز المعاون.



قال المصدر ذاته إن تعاقد الجبلاية مع حسام البدري لقيادة الفراعنة الكبار سيكون حتى نهائيات مونديال 2022، لافتا إلى أن مدة اللجنة المؤقتة للاتحاد الكرة وتعيين أعضائها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لمدة عام لن يكون عائقا أمام إتمام إبرام التعاقد مع البدري.



أشار إلى أن الجهة الإدارية المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة سوف تقوم بإعتماد تعاقد اللجنة الخماسية المؤقتة مع حسام البدري حتى عام 2022 لاستكمال كافة الأمور الإدارية والقانونية.



شدد على أن من بين طيات بنود عقود الجبلاية مع البدري سوف تكون عدم استمراره على رأس الجهاز الفنى فى حالة الإخفاق في التصفيات وبلوغ نهائيات أمم أفريقيا 2021 على أن يتم تعديل الزيادة فى الراتب خلال الفترة القادمة.



لفت إلى أن أحد أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة طرح اسم إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق فى تولى مهام مدير المنتخب الوطنى ضمن جهاز حسام البدري.



يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار سوف يدخل أولى معسكراته التدريبية يوم 7 أكتوبر القادم استعدادا للمشاركة فى تصفيات نهائيات بطولة أمم أفريقيا 2021.