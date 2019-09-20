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رياضة

حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب.. صور

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 05:36 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها في السابعة من مساء اليوم الجمعة، في بطولة السوبر المصري.

يلتقي الأهلي مع الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في كأس السوبر المصري.

ويدير مباراة الأهلي والزمالك طاقم حكام ألماني بقيادة فليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب لمراقبة الخطوط، ومحمد حسن حكما رابعا.
حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب.. صور
حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب.. صور
حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب.. صور
حافلة الأهلي تصل ملعب برج العرب.. صور

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