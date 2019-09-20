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رياضة

أجايي مفاجأة فايلر في تشكيلة الاهلي لمواجهة الزمالك

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:12 م
رينيه فايلر يعلن
رينيه فايلر يعلن تشكيلة الاهلي
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الرسمي خلال مواجهة الزمالك المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء اليوم الجمعة، على استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء السوبر المصري.

تشكيلة الاهلي في مباراة اليوم:

وشهد التشكيل مفاجاة كبرى بالاعتماد على جونيور أجاى فى خط الهجوم فى الوقت الذى احتفظ فيه رينيه فايلر بصلاح محسن على دكة البدلاء.

وجاء تشكيلة الاهلي الرسمي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي. 

خط الدفاع :علي معلول، ياسر إبراهيم، محمود متولي، أحمد فتحي.

خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: رمضان صبحي، جونيور اجايي، حسين الشحات.

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