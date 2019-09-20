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تعليم

فوط صحية من ألياف الموز .. ابتكار جديد لفريق من جامعة القاهرة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 06:49 م
فريق روزى
فريق "روزى"
ياسمين سامي
تمكن فريق من جامعة القاهرة من الفوز بكأس العالم في مسابقة ايناكتس العالمية لريادة الأعمال من بين 37 دولة منافسة حول العالم.

وتوضح مريم عبد اللطيف مديرة المشروع لصدى البلد سبب فوزهم قائلة: فزنا عن طريق مشروعنا "روزي" اللي قام علي مشكلة السيدات والبنات في المناطق الفقيرة فعملنا فوط صحية خالية من البلاستيك ١٠٠٪ للسيدات في المناطق الفقيرة فى الأرياف أرخص من أي بديل في السوق لأنهم أصلا مش بيكون معاهم سعر الفوطة اللي شركات بتبيعها وده عن طريق صناعة فوطة صحية مصنوعة من ألياف الموز وخالية من المواد الكيماوية أو البلاستيك.

وتابعت مريم: تمكنا من الاستعانة بمجموعة من السيدات من نفس القري الفقيرة دي وعلمناهم يعملوها ويبيعوها ويسوقولها ويكسبو منها عشان يبقي مصدر دخل ليهم.

واضافت: كررنا الموضوع ده في اكتر من ٩ قري في مصر والسودان والبلاد الفقيرة في جنوب أفريقيا وربطناهم ببعض.

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