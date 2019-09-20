الرئيس السيسي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القاهرة، مساء اليوم الجمعة، متوجها إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74 والتي تبدأ أعمالها يوم الثلاثاء المقبل.



ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم 25 من سبتمبر الجاري.



كما سيلتقي الرئيس السيسي مع عدد من زعماء دول العالم على هامش اجتماعات الجمعية العامة.