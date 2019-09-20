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أخبار العالم

التحالف العربي: ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفن إلى ميناء الحديدة

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 07:35 م
ميليشيات الحوثي
ميليشيات الحوثي
أ ش أ
أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية.

واتهم التحالف العربي، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية ميليشيا الحوثي الإرهابية بتعطيل دخوال السفن لميناء الحديدة، على الساحل الغربي للبلاد.

وأوضح أن الميليشيات الإرهابية تعطل دخول السفينتين "TOROS M" و "LE RUBY" رغم نقل حمولة غذائية.

ميدانيًا، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، في وقت سابق، أن القوات المشتركة للتحالف نفذت فجر اليوم عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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