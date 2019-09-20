بواسطة الصفارة.. الإسكندرية تطبق تجربة جديدة لجمع القمامة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن أنه سيتم بدءا من الغد تطبيق تجربتين لجمع القمامة بواسطة الصفارة من أمام العقارات بحى وسط، والمنتزة أول فى إطار التوسع فى تجارب الجمع من أسفل العقارات مباشرة من أجل القضاء على ظاهرة النباشين التى تتسبب في انتشار أكوام القمامة.



قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن التجربة الأولى ستكون من خلال تطبيق الجمع بواسطة الصفارة من أمام العقارات وذلك فى الأماكن الشعبية التى يصعب مرور سيارات النظافة التابعة لشركة نهضة مصر، وقامت الشركة بإختيار قطاعين رئيسيين داخل حى وسط وهما مربع باولينو بدائرة محرم بك، ومربع نادى الصيد بقطاع أبيس.



وأشار إلى أن التجربة الثانية ستكون فى نطاق حى المنتزة وتحديدًا من شارع البكباشي العيسوى شمالا حتى شارع جمال عبد الناصر جنوبا، ومن شارع مسجد سيدي بشر شرقا حتى شارع محمد نجيب غربا، وسيتم خلال تلك التجربة جمع القمامة بواسطة الصناديق الموجودة أمام العقارات مباشرة بالمناطق المحددة، وذلك خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهراَ، وحتى الرابعة عصرًا.



وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين قاطني تلك المناطق التعاون مع شركة نهضة مصر للنظافة بعدم إخراج القمامة إلا في المواعيد المحددة التى تم الإعلان عنها من أجل إنجاح تلك التجارب التى تأتى فى إطار التنسيق بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر من أجل تقديم خدمة تليق بمواطنى الأسكندرية والقضاء نهائياَ على ظاهرة النباشيين وانتشار القمامة.



الجدير بالذكر؛ أن شركة نهضة مصر بالتنسيق مع الأحياء المعنية وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة قامت بعمل عدة حملات توعية لقاطني تلك المناطق لتعريف الأهالي بالتجربة قبل بدءها والمواعيد المحددة لإلقاء القمامة، وكذلك طباعة الملصقات التوعوية وتوزيعها في الأماكن المخصصة.



يأتي هذا فى إطار التنسيق المشترك بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للنظافة لتقديم خدمة نظافة مرضية لأهالي الإسكندرية.

