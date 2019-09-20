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عمرو أديب: معايا أدلة تفضح الإخوان.. والمراسل يؤكد: مفيش مظاهرة في التحرير

الجمعة 20/سبتمبر/2019 - 11:28 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هاني حسين
قال الإعلامي عمرو أديب: "معايا إثباتات وأدلة تذهل الإخوان وتفضح خططهم للخروج في مظاهرات بميدان التحرير".

وأضاف عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن جماعة الإخوان الإرهابية روجت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ولكن الرئيس السيسي توجه إلى نيويورك لحضور الاجتماعات منذ ساعتين".

وتابع عمرو أديب: "جماعة الإخوان الإرهابية تحترف الكذب، كما أكد محمد الريس مراسل برنامج الحكاية، إنه متواجد في ميدان التحرير وهناك حركة طبيعية، مضيفا: "مفيش حاجة ولا توجد مظاهرات على الإطلاق".

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