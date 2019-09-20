جنازة مهيبة في السعودية.. صهر زين العابدين بن علي يشكر الملك سلمان

شكر مغني الراب "كادوريم" صهر الرئيس التونسي الأسبق الراحل زين العابدين بن علي، المملكة العربية السعودية، وخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وكذلك ولي العهد، والشعب السعودي، على مؤازرتهم لعائلة "بن علي" إثر وفاته أمس الخميس في المملكة.



وكتب "كادوريم" عبر حسابه على انستجرام، إن السعودية ستنظم جنازة مهيبة للراحل زين العابدين بن علي، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.



وأضاف "كادوريم": "نحن مدينون لكم بما قدمتموه طوال هذه السنين.. حقيقة أثبتم للعالم أنكم بلد عظيم".



وتوفي الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي، أمس الخميس، في أحد مستشفيات السعودية، وأثار مكان دفنه جدلا واسعا بين المتابعين، إذ قال البعض إن "بن علي" أوصى بدفنه في مكة المكرمة، فيما أعلن مصدر بالحكومة التونسية استعداد البلاد لإقامة جنازة للرئيس الراحل ودفنه بتونس.