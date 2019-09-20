بعد الفشل الذريع.. عمرو أديب يقتحم جروبات الإخوان السرية ويفضح خطتهم للتظاهر

عرض الإعلامي عمرو أديب، صورا ورسائل صوتية من داخل أحد الجروبات السرية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تفضح خطط الجماعة الإرهابية للتظاهر وكيفية حشد شباب الإخوان.



كما عرض رسالة صوتية للإرهابي هاني صبري يدعو الشباب إلى دعم المقاول محمد علي ونشر فيديوهات على السوشيال ميديا يؤكدون فيها دعمهم الكامل له.



وعلق عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" النهاردة يوم محبط لجماعة الإخوان الإرهابية بعد فشل دعوات التظاهر".



وتابع عمرو اديب:" قناة مكملين والشرق الإرهابية ينفذون خطة الإخوان وبدأوا في نشر فيديوهات لشباب يدعمون محمد علي على السوشيال ميديا ويدعون للنزول في ميدان التحرير"، مضيفا:" هناك مشكلة كبرى بين قيادات الإخوان وشباب الإخوان وهذه فرصة ذهبية لهم من اجل إعادة الثقة بين الشباب والقيادات بالدعوة إلى التظاهر ولكنهم فشلوا في تحقيق ذلك".

