اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تطلق البيت الإبراهيمي لجمع الأديان

عقدت "اللجنة العليا لتحقيق أهداف الأخوة الإنسانية" ثاني اجتماعاتها، اليوم الجمعة، 20 سبتمبر، في مدينة نيويورك الأمريكية، بحضور الحاخام بروس لوستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن والذي تم الإعلان عن انضمامه للجنة أمس الأول.



في بداية الاجتماع رحب أعضاء اللجنة بالحاخام م. بروس لوستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن، معربين عن سعادتهم بانضمامه للجنة وتقديرهم لكل من يساهم في تحقيق الغايات السامية التي أنشئت من أجلها الوثيقة.



وخلال الاجتماع تم استعراض القرارات التي جرى اتخاذها في الاجتماع الأول للجنة، والذي عقد في الفاتيكان يوم 11 سبتمبر الجاري، والتوصيات التي صدرت عنه والتي كان أبرزها تقديم مقترح للأمم المتحدة لإعلان تاريخ توقيع الوثيقة يومًا عالميًا للأخوة الإنسانية، والخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن.



كما ناقشت اللجنة تنظيم حفل لإطلاق " البيت الإبراهيمي" لجمع الأديان تحت سقف واحد ومظلة واحدة، هدفها غرس قيم التسامح والخير والمحبة والأخوة الإنسانية بين الناس جميعا، كما ناقشت أيضا المقترح المُقدم لضم أعضاء آخرين من الذين يؤمنون بأهمية العمل من أجل الإنسانية والسلام والتعايش بين البشر.