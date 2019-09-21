عمرو أديب: فستان رانيا يوسف عامل تريند أعلى من محمد علي.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن جماعة الإخوان الارهابية روجت أن الرئيس السيسي لن يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الدورة 74 للأمم المتحدة، مؤكدا أن الرئيس السيسي توجه بالفعل إلى نيويورك منذ ساعتين.



وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «مش محمد على اللي بيحرك الأرض ومش هو اللي بيبعت توجيهات ويحرض ضد الدولة».



وأوضح عمرو أديب،: «الناس مع الفكرة الرائجة واللي ماشية.. مفيش حد بيدقق»، موضحا: «الإخوان عملوا هاشتاج وقالوا عدى المليون، ولما تدخل تويتر ومسح الحسابات المزيفة التي شاركت في الهاشتاج لم يتبق سوى 50 ألفا من مليون».



وأكمل الإعلامي عمرو أديب،: «فستان رانيا يوسف عامل تريند أكتر من محمد على والإخوان».

