ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فاروق جعفر: أهداف مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك جاءت من أخطاء فردية.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:57 ص
صدى البلد
أحمد هاني
أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن مبارة السوبر بين الأهلي والزمالك شهدت تسجيل 5 أهداف وهو ما جعل المباراة ممتعة منذ الدقائق الأولى.

وقال جعفر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد : إن الأهلي تفوق على الزمالك بالشوط الأول وقدم شوطا من أفضل الأشواط ونجح بتسجيل هدفين كما استحوذ على الكرة 65 دقيقة.

وتابع فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق أن النجيري جونيور أجايي منح الأهلي لقب السوبر بعد تسجيله هدفين كاشفا أن الضغط العصبي من الجماهير جعل الأخطاء تظهر موضحا أن جميع الأهداف جاءت من أخطاء فردية.

https://www.youtube.com/watch?v=zR6ztzhtsuo

ترشيحاتنا

سعره خيالي.. درة تتألق بفستان أسود في الجونة .. صور

اتحاد الكرة يرفض أول طلب لـ حسام البدري مدرب منتخب مصر

أول رد فعل من الزمالك على وفاة الطفل أدهم الكيكي

ميدان التحرير فاضي.. رسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر.. فيديو

مكاسب الأهلي من الفوز بكأس السوبر

رانيا يوسف بفستان غير مثير فى ثانى أيام فعاليات مهرجان الجونة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لامع وملفت.. شاهد فستان صبا مبارك فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائي

إطلالة غريبة لـ ريهام عبد الغفور ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

رانيا يوسف بفستان غير مثير فى ثانى أيام فعاليات مهرجان الجونة.. صور