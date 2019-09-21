فاروق جعفر: أهداف مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك جاءت من أخطاء فردية.. فيديو

أكد فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، أن مبارة السوبر بين الأهلي والزمالك شهدت تسجيل 5 أهداف وهو ما جعل المباراة ممتعة منذ الدقائق الأولى.



وقال جعفر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد : إن الأهلي تفوق على الزمالك بالشوط الأول وقدم شوطا من أفضل الأشواط ونجح بتسجيل هدفين كما استحوذ على الكرة 65 دقيقة.



وتابع فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق أن النجيري جونيور أجايي منح الأهلي لقب السوبر بعد تسجيله هدفين كاشفا أن الضغط العصبي من الجماهير جعل الأخطاء تظهر موضحا أن جميع الأهداف جاءت من أخطاء فردية.



https://www.youtube.com/watch?v=zR6ztzhtsuo