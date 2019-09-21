بعد سحب راني والتحذير منه.. اكتشف 3 بدائل طبيعية لعلاج الحموضة

اصدرت وزارة الصحة المصرية قرارا بمنع الأدوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين لاحتوائها علي شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفصة وفقا للتقرير الصادر عن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، والتي افادت احتواء مادة الرانتيدين علي شوائب نيتروزامين المسرطنة.





كما أمرت بسحب جميع الأدوية التي تحتوي علي مادة الرانتيدين لحين الانتهاء من الاجراءات التي تؤكد سلامة المادة وتشمل 21 نوعا من الدواء من بينهم "فوار راني " مما جعل العديد من الأشخاص الذين أعتادو على تناول راني عند تعرضهم للحموضة ،فى حيرة من كيفية التصرف والقاضى على الحموضة، لذلك نقدم لك بدائل لفوار راني بمكونات من مطبخك.





أوضح الدكتور عبد الرحمن عبد الكريم شمس، خبير تغذية سباحين، بعض الطرق الفعالة للتخلص من الحموضة وهى عبارة عن الآتى:





صودا الخبز

صودا الخبز يستخدم كمضاد للحموضة، وتتكون من 100 في المائة من بيكربونات الصوديوم، مذاق قليل مالح،





طريقة تناولها: تذاب 1/2 ملعقة صغيرة في كوب من الماء وتكرر كل ساعتين حتى تختفي حرقة المعدة.





مضغ العلكة

على الرغم من أن هذه النصيحة قد تبدو غريبة بعض الشيء، إلا أن العلكة تحفز إنتاج اللعاب، وهو عازل للحمض الطبيعي، غالبًا ما تجعلنا العلكة نبتلع أكثر وندفع الأحماض إلى خارج المريء، وعلى الرغم من ذلك ، هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها: اختر العلكة الخالية من السكر وتجنب العلكة المنكهة بالنعناع، أيضا، لا تبتلع العلكة لأنها قد تهيج بطانة المعدة.





الأعشاب