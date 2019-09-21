بين مؤيد ومعارض.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بفيديو .. شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو قائلة " اللى بيحب بجد ... صعب ينسى بجد ".وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :روعة - والله بتتكلمى صح - مفيش الكلام دهيذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".