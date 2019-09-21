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فن

بين مؤيد ومعارض.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بفيديو .. شاهد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:23 ص
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
القسم الميدانى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى فيديو جديد لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو قائلة " اللى بيحب بجد ... صعب ينسى بجد ".

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

روعة - والله بتتكلمى صح - مفيش الكلام ده

يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".
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اللى بيحب بجد...صعب ينسى بجد

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

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