أمريكا ترسل تعزيزات عسكرية إلى الخليج بعد هجمات أرامكو وتفرض أقسى عقوبات في التاريخ على إيران.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

ترامب يلتقي الرئيس السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الملك سلمان: الهجوم على "أرامكو" عمل إجرامي يهدد أمن المنطقة

خالد بن سلمان: إيران لا تنظر لمؤيديها سوى كأدوات لتحقيق أطماعها

تونس تمنح القروي المشاركة في المناظرات الانتخابية لكن بشروط









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المتعلقة بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وذكرت صحيفة "الراي" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بعدد من زعماء الدول على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرةً إلى أن ترامب سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء باكستان وبولندا ونيوزيلندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وبريطانيا والهند والعراق واليابان والسلفادور.





وقالت "الوطن" إن وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا أكد ارتفاع انتاج الغاز الطبيعي بمصر الى اعلى معدلاته في شهر سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تركز على تعظيم الاستفادة من توافر الغاز الطبيعي خلال الفترة المقبلة واستغلاله اقتصاديا بالشكل الامثل في تنمية صناعات ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة البتروكيماويات والصناعات التحويلية المختلفة والتي تشكل ركيزة اساسية في زيادة الناتج القومي وجذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل.





على الصعيد الإقليمي والعربي، نقلت "الأنباء" عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قوله، إن الهجوم على شركة أرامكو عمل إجرامي يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على أمنها بعد استكمال التحقيقات.





وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس دونالد ترامب وافق على إرسال قوات أمريكية ذات طبيعة دفاعية وتركز بشكل أساسي على الدفاع الجوي والصاروخي بعد الهجمات التي تعرضت لها منشأتا نفط بالسعودية.





وقالت "القبس" إن ترامب أمر بفرض عقوبات مالية جديدة على إيران، إثر تورطها في الهجوم على السعودية، قائلًا إن العقوبات شملت البنك المركزي الإيراني والصندوق السيادي لطهران بداعي "تمويل الإرهاب"، واصفًا هذه العقوبات بأنّها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما".





ونقلت "الوطن" عن الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي، قوله إن النظام الإيراني لا ينظر لمؤيديه في دول المنطقة، سوى كأدوات لتحقيق أطماعه، مضيفًا: "تأبى مروءة العرب، إلا أن يتحمل المرء والدول المسئولية، ومواجهة التحديات برأس مرفوع، وعدم إلقاء المسئولية على الغير، بأي حال من الأحوال، خاصة من هم أقل من حيث الحجم والقوة".





وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن السلطات التونسية على تمكين المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي من المشاركة في المناظرات الانتخابية للدور الثاني من داخل سجنه، حيث قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات المبرمجة في الدور الثاني و ذلك إما بالحضور في استوديوهاتها المركزية أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.





ونقلت "الجريدة" عن مصادر عراقية قولها إنه قد قتل 12 شخصا وجرح 5 آخرين، في انفجار عبوة ناسفة بسيارة نقل ركاب في محافظة كربلاء، لافتة إلى أن العبوة الناسفة كانت موضوعة داخل مركبة نوع "جمبي" قرب مدخل مدينة كربلاء، وقد أدى الانفجار إلى احتراق الأشخاص الذين كانوا بداخلها.





دوليًا، ذكرت "الراي" أن المحكمة العليا في هولندا قضت بمسئولية الشرطة عن هجوم مسلح وقع في مركز للتسوق قبل 8 سنوات، وأسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم مواطن تركين حيث قالت إن منح ترخيص حيازة السلاح للمهاجم المضطرب نفسيا هو خطأ تتحمله الشرطة.



