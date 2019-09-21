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أخبار العالم

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:05 ص
أبو بكر البغدادي
أبو بكر البغدادي زعيم داعش الإرهابي
شيماء مصطفى
تمكنت وزارة الداخلية العراقية، من تحديد مكان تواجد زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، وذلك بعد أيام من ظهور أحدث تسجيل صوتي لـ البغدادي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري قوله إن أبو بكر البغدادي متواجد حاليا في إحدى مناطق غرب سوريا.

وأشار أبو علي البصري إلى أن عدد من القادة في تنظيم داعش هربوا باتجاه تركيا وشمال إفريقيا بأوامر مباشرة من أبو بكر البغدادي، فيما يتواجد عدد من الإرهابيين وعائلاتهم في مخيم الهول بمحافظة الحسكة السورية".

وكان زعيم داعش أبو بكر البغدادي، قد بث تسجيلا جديدا منذ أيام، دعا خلاله عناصره إلى "إنقاذ" مقاتليه وعائلاتهم المحتجزين في السجون والمخيمات متوعدًا بـ"الثأر" لهم.

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