ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

في عام عقل الجامعة.. مهرجان بجامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

السبت 21/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
تنظم جامعة القاهرة، اليوم، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020، حيث يقام معرض دائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها إدارات رعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية.

ومن المقرر أن تبدأ جامعة القاهرة العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب بتحية العلم والسلام الجمهوري، الساعة 10 ونصف صباحًا، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب والطلاب.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة قد أطلقت على العام الدراسي الجديد "عام عقل الجامعة"، موضحًا أن الجامعة تستهدف هذا العام أن يكون تفكير الطلاب وفقًا للطرق العالمية وأن تتلاءم طرق التفكير لدى الطلاب مع أخلاق وطرق تحقيق التقدم.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،إطلاق عدة مبادرات تزامنًا مع بداية العام الدراسي منها مبادرة "الفن في الشارع"، ومبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، ومبادرة لإطلاق العديد من "نماذج المحاكاة" لرفع مهارات الطلاب السياسية والمجتمعية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة في أسبوع .. إدراجها ضمن أفضل 300 جامعة في العالم بالتصنيف الصيني لأول مرة في تاريخها .. وطرح برامج جديدة بنظام الساعات المعتمدة في مختلف الكليات العام المقبل

لدمج الطلاب الجدد.. رئيس جامعة القاهرة يطلق 3 مبادرات للتثقيف واكتشاف المواهب

ترشيحاتنا

على طريقة كهربا .. حسين الشحات يصطحب أمح ويؤكد انتقاله للنادي الأهلي

درجات الحرارة اليوم السبت 21 - 9 - 2019 في مصر.. فيديو

أبرز فيديوهات التوك شو.. عمرو أديب: 30 واحد نزلوا ميدان التحرير اتجمعوا دقيقتين والموضوع خلص.. ورسالة صوتية من إخواني تثبت فشل دعوات التظاهر

قصة شجرة الكوك الذي صنع منها نوح سفينته وفضائلها.. دار الإفتاء

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21 -9- 2019.. فيديو

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة إثر هبوطها 30 ألف قدم في 7 دقائق

اغتصبونى ساعة وانا شايلة ابنى .. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

فضيحة محمد على والإخوان.. يستخدمون فيديوهات مظاهرات 2013 .. ونشطاء: ركبوا أصوات عليها

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

مرتضى يكشف كواليس مشاداته مع إدارة الأهلي فى مباراة السوبر.. فيديو

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

انت مش راجل يا عنتر.. عاطل يسكب البنزين على طالب ويشعل النار فيه ببورسعيد ويحول جسده لكتلة فحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى