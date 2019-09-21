في عام عقل الجامعة.. مهرجان بجامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى

تنظم جامعة القاهرة، اليوم، برنامجًا حافلًا بالأنشطة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2019 / 2020، حيث يقام معرض دائم للأنشطة الطلابية التي تقدمها إدارات رعاية الشباب، منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية.



ومن المقرر أن تبدأ جامعة القاهرة العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب بتحية العلم والسلام الجمهوري، الساعة 10 ونصف صباحًا، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب والطلاب.



وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة قد أطلقت على العام الدراسي الجديد "عام عقل الجامعة"، موضحًا أن الجامعة تستهدف هذا العام أن يكون تفكير الطلاب وفقًا للطرق العالمية وأن تتلاءم طرق التفكير لدى الطلاب مع أخلاق وطرق تحقيق التقدم.



وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،إطلاق عدة مبادرات تزامنًا مع بداية العام الدراسي منها مبادرة "الفن في الشارع"، ومبادرة "خذ كتاب وضع كتاب"، ومبادرة لإطلاق العديد من "نماذج المحاكاة" لرفع مهارات الطلاب السياسية والمجتمعية.