بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس

بدأت اليوم السبت مدارس الدقهلية ذات الفترتين في استقبال عام دراسى جديد، حيث تفقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من مدارس المنصورة.



وفى مدرسة شجرة الدر الإعدادية بإدارة غرب التعليمية شارك عبد الرؤوف فى طابور الصباح بالمدرسة، واستقبل الطلاب بالورود والبالونات ورافقه بالزيارة يحيى باشا مدير إدارة غرب التعليمية.



وتفقد عددا من فصول المدرسية وتقدم بالشكر لإدارة المدرسة على الجهود المبذولة فى استقبال الطلاب بالكتب المدرسية والهدايا، مما يبث الولاء والانتماء داخل نفوس الطالبات تجاه المدرسة.



وشدد على الاهتمام بالإذاعة المدرسية وإلقاء كلمات تحث على غرس الولاء والانتماء والأخلاق في نفوس الطالبات وأوصى بالمعاملة الطيبة للطالبات.



وأصدر تعليماته لمديرة المدرسة ضرورة توزيع الحصص الاحتياطى لنفس المادة.



وعلى صعيد آخر أكد عبد الرؤوف أن ٣٥٠١ مدرسة بالدقهلية جاهزة لاستقبال العام الدراسى ذات الفترتين أيضا متمنيا عاما دراسيا سعيدا لجميع أبنائه الطلاب.