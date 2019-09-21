ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس

السبت 21/سبتمبر/2019 - 10:26 ص
صدى البلد
همت الحسينى
بدأت اليوم السبت مدارس الدقهلية ذات الفترتين في استقبال عام دراسى جديد، حيث تفقد على عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم عددا من مدارس المنصورة.

وفى مدرسة شجرة الدر الإعدادية بإدارة غرب التعليمية شارك عبد الرؤوف فى طابور الصباح بالمدرسة، واستقبل الطلاب بالورود والبالونات ورافقه بالزيارة يحيى باشا مدير إدارة غرب التعليمية.

وتفقد عددا من فصول المدرسية وتقدم بالشكر لإدارة المدرسة على الجهود المبذولة فى استقبال الطلاب بالكتب المدرسية والهدايا، مما يبث الولاء والانتماء داخل نفوس الطالبات تجاه المدرسة.

وشدد على الاهتمام بالإذاعة المدرسية وإلقاء كلمات تحث على غرس الولاء والانتماء والأخلاق في نفوس الطالبات وأوصى بالمعاملة الطيبة للطالبات.

وأصدر تعليماته لمديرة المدرسة ضرورة توزيع الحصص الاحتياطى لنفس المادة.

وعلى صعيد آخر أكد عبد الرؤوف أن ٣٥٠١ مدرسة بالدقهلية جاهزة لاستقبال العام الدراسى ذات الفترتين أيضا متمنيا عاما دراسيا سعيدا لجميع أبنائه الطلاب.
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس
بالورود طلاب الدقهلية يستقبلون العام الدراسى الجديد.. ووكيل الوزارة يتفقد عددا من المدارس

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المدارس الابتدائية بالبحيرة تستقبل تلاميذها بأعلام مصر .. صور

بالحلوى والبالونات.. مدارس القاهرة تستقبل التلاميذ في أول يوم دراسة..صور

ترشيحاتنا

كيف كشف عبد الملك المالكى كذب وتزوير الإخوان؟

مرتضي منصور ينفعل على خالد مرتجي فى لقاء السوبر المصري.. فيديو

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

ناهد السباعى ولقاء الخميسى وصبا مبارك فى ثانى أيام الجونة.. صور

سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصه التتويج بكأس السوبر المصري .. فيديو

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل للرئيس السيسي فى نيويورك من أبناء الجالية المصرية

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى