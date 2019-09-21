ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مورينيو يدافع عن زيدان

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:43 ص
جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
القسم الرياضي
تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد الإسباني، عن وضعية النادي الملكي في الفترة الحالية، معلنا دعمه الكامل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتحدث مورينيو عبر صحيفة آس الإسبانية قائلا: "لا أريد الحديث عن إمكانية العودة لريال مدريد؛ لأن الفريق لديه مدرب في الوقت الحالي، أستطيع الحديث بكل احترام عن النادي، ولكن يجب أيضًا أن أفعل الأمر نفسه مع المدير الفني، خاصة عندما يكون بحجم زيدان، أنا لا أبيع الأوهام، في الفترة الحالية أنا خارج النادي، وأتمنى أن تسير الأمور على أفضل وجه، وأن يشعر الجميع بالسعادة".

وأضاف: "يحتل ريال مدريد المركز الثاني أو الثالث في الدوري.. أليس كذلك؟ وهو ما يعني أنه ليس بعيدا عن الصدارة. وسيواجه الفريق إشبيلية الأسبوع المقبل، وإذا حقق الفوز سيتقدم في المراكز. وإذا نظرت للجدول ستجد أن برشلونة يتأخر عنه، بينما يتقدم أتلتيكو بفارق نقطة واحدة".

وكان فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زيدان قد خسر أمام فريق باريس سان جيرمان في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام، وذلك بنتيجة 0-3.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحف إسبانيا تهاجم ريال مدريد بعد السقوط المدوي أمام سان جيرمان.. صور

نافاس يكشف حقيقة خيانته لـ ريال مدريد

اقتراب عودة جوزيه مورينيو إلى ريال مدريد

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

شاهد ... محمد رمضان بصحبة لقاء الخميسى من مهرجان الجونة

على طريقة كهربا .. حسين الشحات يصطحب أمح ويؤكد انتقاله للنادي الأهلي

تغيير مكان دفن زين العابدين بن علي

تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

هتختفي آخر الأسبوع.. فيسبوك يلغي هذه الميزة إلى الأبد.. تفاصيل

رسالة نارية من قرقاش إلى أعداء مصر.. فماذا قال؟

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

شاهد.. رد فعل مرتضي منصور مع لاعبي الأهلي المستبعدين فى المدرجات

أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة بشأن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

الكرة ليس فيها شيء مضمون.. تعليق مثير من محسن صالح على فوز الأهلي بالسوبر

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بـ «الساعة» بعد انتهاء الشوط الأول ..فيديو

سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصه التتويج بكأس السوبر المصري .. فيديو

على طريقة كهربا .. حسين الشحات يصطحب أمح ويؤكد انتقاله للنادي الأهلي

مرتضي منصور ينفعل على خالد مرتجي فى لقاء السوبر المصري.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى