مورينيو يدافع عن زيدان

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد الإسباني، عن وضعية النادي الملكي في الفترة الحالية، معلنا دعمه الكامل للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.



وتحدث مورينيو عبر صحيفة آس الإسبانية قائلا: "لا أريد الحديث عن إمكانية العودة لريال مدريد؛ لأن الفريق لديه مدرب في الوقت الحالي، أستطيع الحديث بكل احترام عن النادي، ولكن يجب أيضًا أن أفعل الأمر نفسه مع المدير الفني، خاصة عندما يكون بحجم زيدان، أنا لا أبيع الأوهام، في الفترة الحالية أنا خارج النادي، وأتمنى أن تسير الأمور على أفضل وجه، وأن يشعر الجميع بالسعادة".



وأضاف: "يحتل ريال مدريد المركز الثاني أو الثالث في الدوري.. أليس كذلك؟ وهو ما يعني أنه ليس بعيدا عن الصدارة. وسيواجه الفريق إشبيلية الأسبوع المقبل، وإذا حقق الفوز سيتقدم في المراكز. وإذا نظرت للجدول ستجد أن برشلونة يتأخر عنه، بينما يتقدم أتلتيكو بفارق نقطة واحدة".



وكان فريق ريال مدريد بقيادة مدربه زيدان قد خسر أمام فريق باريس سان جيرمان في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لهذا العام، وذلك بنتيجة 0-3.