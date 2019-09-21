ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة أمريكية: جانتس يسير على خطى نتنياهو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 11:50 ص
جانتس يسير على خطى
جانتس يسير على خطى نتنياهو
سمر صالح
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس يسير على خطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حال توليه المنصب ذاته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاختلاف الأوضح سيكون في تعاملهما مع ملف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن جانتس سيسير على طريق نتنياهو نفسه في تقوية تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة وتأمين حدوده ومواجهة إيران في وقت الأزمات بالشرق الأوسط.

ولفتت الصحيفة إلى أن جانتس تعهد بتوجيه مسار أكثر توحيدًا للمجتمع الإسرائيلي وتقليص مكانة الدين في الحياة اليومية وتركيز قدر أقل من السلطة في يد رئيس الوزراء وأي حكومة بقيادته، إذا ما تشكلت، يمكن أن تكون لها انعكاسات على علاقات إسرائيل باليهود الأمريكيين وأي مفاوضات سلام مستقبلية مع الفلسطينيين.

وأضافت أن مثل هذا التحالف سيعيد رئاسة الوزراء أيضا إلى قبضة شخصية عسكرية إسرائيلية مشهورة.

وقال محللون إنه على جانتس على الأرجح إيجاد وسيلة للحكم بطريقة ما مع حزب نتنياهو الليكود، لكن التوصل لهذا الترتيب سيكون تحديا، لأنه تعهد بعدم الجلوس مع نتنياهو في حين تعهد أعضاء الحزب بعدم التخلي عن رئيس الوزراء.

ويعارض جانتس الجهود الأحادية الجانب لضم أرضٍ في الضفة الغربية، لكن بعد تعهد نتنياهو بضم غور الأردن قبل الانتخابات بعدة أيام، قال جانتس إن القطاع العريض من الأرض "هو جزء من إسرائيل للأبد".

وأضاف التقرير أن العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم جانتس، يعتبرون المنطقة الواقعة على الحدود الأردنية ضرورية لأمن إسرائيل، بما في ذلك أن جيشها يستطيع وقف تهريب الأسلحة هناك ومنع الهجمات الخارجية. وفي المقابل يعتبر الفلسطينيون هذه المنطقة الخصبة سلة الخبز لدولة مستقبلية.

وألمحت الصحيفة إلى أمر واحد اختلف فيه جانتس عن نتنياهو وهو غزة، حيث حث على رد عسكري أشد قوة على صواريخ حماس والبالونات المشتعلة وهو الذي قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب 2014 مع غزة، عندما شنت إسرائيل غارات جوية على القطاع في يوليو، وهجوما بريا لتدمير عشرات الأنفاق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سنهزم حماس ونغتال قادتها.. تصريحات جديدة لـ بيني جانتس

رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يهدد بإطلاق عملية واسعة النطاق في غزة

انتخابات إسرائيل 2019..نتنياهو يتعهد بعدم التحالف مع اليسار..ليبرمان يعاند ويعتزم مساندة جانتس لرئاسة الحكومة.. الاخير يتوعد باغتيال قادة حماس لكسب اليمين.. وتوقعات بتعذر تشكيل حكومة تل أبيب الجديدة

نتنياهو وقع بالمصيدة.. سخرية تجتاح إسرائيل بعد هروب رئيس الحكومة من أمام صواريخ غزة.. جانتس يتهكم.. يعلون يستهزئ.. وليبرمان وبينيت يهاجمان استسلامه

الانتخابات الاسرائيلية.. تقدم حزب نتنياهو على جانتس بعد فرز 25% من الأصوات

لماذا يرغب نتيناهو في تقاسم السلطة؟.. مستقبل بيبي السياسي على المحك.. حرب تكسير عظام بين ليبرمان ورئيس الوزراء.. وهذا ما سيحدث بعد نتائج الانتخابات

ترشيحاتنا

تحيا مصر.. أبناء الجالية المصرية بنيويورك يستقبلون الرئيس السيسي بالهتافات.. فيديو

الأرصاد تعلن انتهاء فصل الصيف.. وتحذر من تلك الظواهر الجوية.. فيديو

تغيير مكان دفن زين العابدين بن علي

شاهد .. اشتباكات بين مرتضي منصور ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي

على طريقة كهربا .. حسين الشحات يصطحب أمح ويؤكد انتقاله للنادي الأهلي

بفستان ساحر..غادة عادل تخطف الأنظار ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى