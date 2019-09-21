صحيفة أمريكية: جانتس يسير على خطى نتنياهو

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، أن زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس يسير على خطى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حال توليه المنصب ذاته.





وأشارت الصحيفة إلى أن الاختلاف الأوضح سيكون في تعاملهما مع ملف قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.





وقالت "وول ستريت جورنال" إن جانتس سيسير على طريق نتنياهو نفسه في تقوية تحالف إسرائيل مع الولايات المتحدة وتأمين حدوده ومواجهة إيران في وقت الأزمات بالشرق الأوسط.





ولفتت الصحيفة إلى أن جانتس تعهد بتوجيه مسار أكثر توحيدًا للمجتمع الإسرائيلي وتقليص مكانة الدين في الحياة اليومية وتركيز قدر أقل من السلطة في يد رئيس الوزراء وأي حكومة بقيادته، إذا ما تشكلت، يمكن أن تكون لها انعكاسات على علاقات إسرائيل باليهود الأمريكيين وأي مفاوضات سلام مستقبلية مع الفلسطينيين.





وأضافت أن مثل هذا التحالف سيعيد رئاسة الوزراء أيضا إلى قبضة شخصية عسكرية إسرائيلية مشهورة.





وقال محللون إنه على جانتس على الأرجح إيجاد وسيلة للحكم بطريقة ما مع حزب نتنياهو الليكود، لكن التوصل لهذا الترتيب سيكون تحديا، لأنه تعهد بعدم الجلوس مع نتنياهو في حين تعهد أعضاء الحزب بعدم التخلي عن رئيس الوزراء.





ويعارض جانتس الجهود الأحادية الجانب لضم أرضٍ في الضفة الغربية، لكن بعد تعهد نتنياهو بضم غور الأردن قبل الانتخابات بعدة أيام، قال جانتس إن القطاع العريض من الأرض "هو جزء من إسرائيل للأبد".





وأضاف التقرير أن العديد من الإسرائيليين، بمن فيهم جانتس، يعتبرون المنطقة الواقعة على الحدود الأردنية ضرورية لأمن إسرائيل، بما في ذلك أن جيشها يستطيع وقف تهريب الأسلحة هناك ومنع الهجمات الخارجية. وفي المقابل يعتبر الفلسطينيون هذه المنطقة الخصبة سلة الخبز لدولة مستقبلية.



