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فن

نداء شرارة: متحمسة جدا لإحياء حفل دار الأوبرا المصرية

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:02 م
نداء شرارة
نداء شرارة
آيه عاطف
عبّرت الفنانة نداء شرارة، عن سعادتها البالغة لتعاقدها على إحياء حفل غنائي في دار الأوبرا المصرية بصحبة الفنانة رنا سماحة، وذلك على خشبة المسرح المكشوف يوم 1 أكتوبر المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وقالت نداء في تصريح خاص لـ "صدى البلد" إنها متحمسة جدًا لأحياء هذا الحفل، لما تحمله الأوبرا من مكانة عريقة وكبيرة، بجانب سعادتها بمشاركة رنا سماحة الحفل معها، كما تمنت أن ينال الحفل إعجاب الجمهور.

يذكر أن طرحت نداء شرارة، مؤخرًا أغنية "حبيتك بالتلاتة" والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا على مستوى الشارع المصري، بالرغم من لونها الغنائي الجديد عليها.

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