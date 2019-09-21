البيئة: اتخاذ اللازم ضد 569 منشأة صناعية مخالفة

أكدت وزارة البيئة أنه تم التفتيش على ٢٥١٦ منشأة صناعية للسيطرة على السحابة السوداء، وتنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مخالفة ٥٦٩ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



وقالت الوزارة في بيان لها: "تم التفتيش على عوادم السيارات من خلال عدة حملات مرورية على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ١٢٢٩٠ سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة ٢٦٠٣ سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".



وأضافت البيئة أنه تم تحرير ٥٨ محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، وكذلك اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.



وانطلاقًا من دور وزارة البيئة التوعوي، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة ٩٩٦ ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.



جدير بالذكر أنه تتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناءً على تكليفات رئيس الوزراء.



ورحبت وزارة البيئة باستقبال شكوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ صياحا إلى ٩ مساءً، وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528