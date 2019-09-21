ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

البيئة: اتخاذ اللازم ضد 569 منشأة صناعية مخالفة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 12:24 م
صدى البلد
حنان توفيق
أكدت وزارة البيئة أنه تم التفتيش على ٢٥١٦ منشأة صناعية للسيطرة على السحابة السوداء، وتنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وتبين مخالفة ٥٦٩ منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "تم التفتيش على عوادم السيارات من خلال عدة حملات مرورية على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو ١٢٢٩٠ سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة ٢٦٠٣ سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين".

وأضافت البيئة أنه تم تحرير ٥٨ محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ومتابعة نتائج الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، وكذلك اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وانطلاقًا من دور وزارة البيئة التوعوي، نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة ٩٩٦ ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

جدير بالذكر أنه تتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناءً على تكليفات رئيس الوزراء.

ورحبت وزارة البيئة باستقبال شكوى المواطنين من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ صياحا إلى ٩ مساءً، وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 0225256470، كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تفتيش البيئة.. ربع المنشآت الصناعية مخالف وربع متوقف.. تفاصيل صادمة بالأرقام

البيئة: إجراءات قانونية تجاه 20 منشأة صناعية مخالفة وتجميع 1900 طن قش أرز

البيئة: إجراءات قانونية تجاه 20 منشأة صناعية مخالفة وجمع 1900 طن قش أرز

البيئة: إجراءات قانونية تجاه 20 منشأة صناعية مخالفة.. جمع 1900 طن قش أرز وفحص 743 سيارة و128 منشأة صناعية.. صور

لمواجهة السحابة السوداء.. جمع ٢٤٢٨٨ طن قش أرز والتفتيش على ١٦٦٥ منشأة صناعية .. صور

للحد من تلوث الهواء.. البيئة: جمع 31.5 طن قش أرز وفحص 1942 منشأة صناعية

ترشيحاتنا

أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة بشأن أزمة محمد صلاح وساديو ماني

بعد تسجيله الأخير.. العراق يكشف موقع أبو بكر البغدادي الجديد

شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بـ «الساعة» بعد انتهاء الشوط الأول ..فيديو

سيارة و35 ألف جنيه.. فايزة أحمد تدفع ثمن طلاقها

عطل مفاجئ يضرب فيسبوك وماسنجر وإنستجرام

بتصميم غير تقليدي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى مهرجان الجونة السينمائى ..صور

اغتصبونى ساعة وأنا شايلة ابنى.. التفاصيل الكاملة لحادث الاعتداء الجنسى على سيدة الشرقية

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

بشرى للمواطنين.. النواب: زيادة الدعم على بطاقات التموين قريبا

خالد الغندور يطالب اتحاد الكرة بمعاقبة ثنائي الأهلي

لا يصليها الكثيرون .. 4 ركعات تغفر كبائر الذنوب وبها يقضي الله حاجتك

شاهد.. تعليق فرج عامر على فوز النادي الأهلي بكأس السوبر

ساديو ماني ينتزع عرش محمد صلاح في ليفربول

من الاجمل ؟ شاهد فساتين زوجات الفنانين فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى

من شهر العسل.. أول تعليق لـ هنا الزاهد بعد تعرضها لوعكة صحية

ركبوا الصوت على الصورة.. رامي رضوان يكشف فبركة فيديوهات التظاهر

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور

‎تعرف على مدة غياب محمود متولي عن الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟

مش هتصدق .. سعر خرافى لفستان أمينة خليل فى مهرجان الجونة السينمائى.. صور