تعرفى على 5 حلول سحرية لإزالة بقع الزيت

إزالة بقع الزيت القديمة من الملابس تعد الأصعب بالنسبة لربة المنزل، حيث تبذل جهدا كبيرا فى سبيل إزالة بقع الزيت، وهناك مفهوم بأنه لا يمكن التخلص من الزيت كما أنها بقع دائمة لا يمكن إزالتها، ولكن فى سياق التقرير التالى نوضح طرق إزالة بقع الزيت القديمة من الملابس.



إزالة بقع الزيت القديمة من الملابس، لها طرق متعددة وكثير نذكر منها ما يلي:-



- يمكن إزالة بقع الزيت القديمة من الملابس من خلال المعالجة الفورية باستخدام سائل غسيل أو شامبو للأطفال، حيث يساهم شامبو الأطفال فى محاربة بقع الزيت، حيث يشتت جزيئات الزيت، ولكن يُنصح بترك الشامبو على البقعة لمدة 30 دقيقة، ثم يتم غسلها للتخلص من البقعة.



- التنظيف الجاف يمكن استخدامه كطريقة لـ إزالة بقع الزيت من الملابس، ولكن يُنصح بضرورة العمل على معالجة بقعة الزيت من خلال وضع نشا الذرة وعدم استخدام سائل منظف لأنه سيعمل على تلف القماش وإزالة لون الملابس.



- يمكن تخفيف حدة بقع الزيت على الملابس من خلال نقع البقع فى إناء خل وماء، وبالتالى سيتم إزالة البقعة بوضوح ثم يتم وضعها فى الغسالة بحيث يتم تنظيفها جيدا.



- إذا كانت ملابسك تتطلب التنظيف الجاف يُفضل استخدام بودرة تلك من أجل شفط الزيت، ولكن دائما يُنصح بـ إزالة بقع الزيت بعد وقوعها على الملابس فورا حتى لا تتغلغل فى ألياف الملابس ويصعب حلها.



- زيت الأوكالبتوس، يستخدم كإحدى طرق إزالة بقع الزيت القديمة من الملابس، حيث يوضع زيت الأوكالبتوس على البقعة للتخلص من البقع الزيتية وإضفاء روائح عطرية لطيفة على الملابس.



مصدر المعلومات موقع cleanipedia