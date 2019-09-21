رئيس جامعة حلوان يرفع علم مصر احتفاءً ببدء العام الدراسي الجديد

قام الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان برفع علم مصر خلال أول أيام العام الجامعي الجديد (2019-2020)، في حضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات ولفيف من أعضاء هيئات التدريس ومديري العموم والإدارات بالجامعة.



وهنأ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بحلول العام الجامعي الجديد متمنيًا التوفيق للجميع، مؤكدًا أن جامعة حلوان قد استعدت بقوة لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال العديد من التجهيز ات للمباني والمنشآت والمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل لاستقبال الطلاب، وتزويدها بمختلف الأجهزة الفنية والالكترونية التي تساهم في زيادة استيعاب الطلاب وتهيئة البيئة المناسبة لهم.



وأكد أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها لتخريج طالب مميز في تخصصات نادرة حتي ينافس بقوة في سوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية والعلمية.



واطمأن الدكتور ماجد نجم على جهوزية المدرجات والمدن الجامعية لاستقبال الطلاب، والتقط مع الطلاب بعض الصور التذكارية بعد رفع العلم إيذانًا ببدء العام الدراسى.



جدير بالذكر أن جامعة حلوان تنظم، غدًا الأحد الموافق (22سبتمبر 2019)، حفل رفع اعلام الكليات واستقبال الطلاب الجدد، لتعريفهم بالحياة الجامعية، بحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئات التدريس والاتحادات الطلابية، مع أداء تحية العلم، وسيتم خلال الحفل تنظيم فقرات فنية ومباريات رياضية بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية والعلمية والدينية.