فجر السعيد تشن هجوما شرسا على الجزيرة بسبب مصر

وقالت السعيد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متى #الأخونچيه يتوقفون عن الكذب؟!!!"







وأضافت السعيد: "أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين #الجزيره ومصر معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه ... ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه... لماذا كل هذا ".

شنت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، اليوم، السبت، هجوما شرسا على قناة الجزيرة القطرية بسبب ما تبثه من أكاذيب.وتابعت فجر السعيد: "عندما تنفرد #الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن #الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها".