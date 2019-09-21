ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فجر السعيد تشن هجوما شرسا على الجزيرة بسبب مصر

السبت 21/سبتمبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
عرفة البنداري
شنت الإعلامية والكاتبة الكويتية، فجر السعيد، اليوم، السبت، هجوما شرسا على قناة الجزيرة القطرية بسبب ما تبثه من أكاذيب.

وقالت السعيد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "متى #الأخونچيه يتوقفون عن الكذب؟!!!"

وأضافت السعيد: "أتمنى أن أعرف ماهو الثار البايت بين #الجزيره ومصر معقوله ست سنوات إصرار ومثابره لهدم مصر بكل الوسائل المشروعه وغير المشروعه ... ترويج أكاذيب وفبركات واستئجار خونه... لماذا كل هذا ".

وتابعت فجر السعيد: "عندما تنفرد #الجزيره في فيديوات هارب برشلونه محمد علي وتفرد له الساعات على القناة والصفحات في وسائل التواصل الإجتماعي فإنها تعلن بشكل غير مباشر بأنها الراعي الرسمي له.. ولإن #الجزيره غير مقبوله لدى الشعب المصري وفاقده المصداقيه فلا تتوقعوا نجاح حملة الهارب ولا اي حملات برعايتها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقد وسفالة.. نشأت الديهي ينتقد شماتة الإخوان فى تعليق الرحلات البريطانية للقاهرة

تعرف على أكاذيب قنوات الإخوان لتضليل المواطنين باستخدام التواصل الاجتماعي.. فيديو

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

ترشيحاتنا

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. الجزيرة ومكملين والأناضول استخدموا فيديوهات 2011 و2013 وفبركوا صورا لزيادة أعداد التجمعات.. صور

اتحاد الكرة يعاقب رمضان صبحى وحسام عاشور

تغيير مكان دفن زين العابدين بن علي

علاقة مميزة.. كيف دعم ترامب علاقته بالرئيس السيسي؟.. فيديو

أخبار الرياضة.. تصريحات مرتضى منصور النارية عقب الخسارة أمام الأهلي .. سمير عثمان يكشف سبب تواجده على منصة التتويج بكأس السوبر.. اتحاد الكرة ينعى مشجع الزمالك

الكرانيش تختفى .. الجمبسوت اختيار النجمات فى ثانى أيام مهرجان الجونة السينمائى ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا ظهرت درة في اليوم الثاني لمهرجان الجونة السينمائي.. صور

ترتر لامع.. نسرين طافش تبهر متابعيها على الإنستجرام بإطلالتها

كيف استقبل أبناء الجالية المصرية الرئيس السيسي فى نيويورك؟