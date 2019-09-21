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مرأة

بـ إطلالة بسيطة.. حلا شيحا تظهر بفستان أزرق قصير

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:22 م
حلا شيحا
حلا شيحا
قسم المرأة
نشرت الفنانة بوسى شلبى صورة جديدة لها مع الفنانة حلا شيحا من مهرجان الجونة على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت بها بفستان قصير باللون الأزرق بأكمام طويلة وبحزام أبيض من الوسط ،وحملت حقيبة بيضاء اللون على طريقة الكروس ،وأرتدت حذاء رياضيا باللون الأبيض .

وتركت شعرها منسدلًا بين كتفيها ،ولم تتكلف بوضع كثير من المكياج وأكتفت بكحل داخل العين ،وأحمر شفاه باللون الروز.

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