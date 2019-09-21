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رياضة

مانشستر سيتي يدك شباك واتفورد بخماسية في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي.. فيديو

السبت 21/سبتمبر/2019 - 04:53 م
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
محمد السعيد
تقدم مانشستر سيتي على نظيره واتفورد بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق دافيد سيلفا ( د 1)، وسيرجيو أجويرو ( د 7)، ورياض محرز ( د 12)، وبرنادو سيلفا د( 18)، ونيكولاس أوتاميندي ( د18).

ويسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لمواصلة مطاردته لفريق ليفربول متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط، خلف ليفربول متصدر الترتيب بـ 15 نقطة.

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